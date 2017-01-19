Варшавские полицейские объяснили, почему опубликовали фото протестующих

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полиция Варшавы объяснила публикацию фотографий людей, которые принимали участие в акции протеста у парламента в декабре, решением прокурора.
Ранее уполномоченный по правам человека Польши Адам Боднар заявил, что публикация снимков без согласия запечатленных на них людей нарушает закон, а формулировки, которыми полицейские сопроводили публикацию — презумпцию невиновности.
"Пятого января 2017 года прокурор Окружной прокуратуры в Варшаве, проводящий расследование, рекомендовал опубликовать на интернет-сайте столичной комендатуры (полиции) сообщение, в котором будут размещены изображения трех лиц, принимающих участие в событиях, имевших место на территории Варшавы 16-17 декабря 2016 года у здания сейма РП. 17 января 2017 года прокурор… передал сотрудникам (полиции) для публикации изображения очередных людей. В то же время прокурор заявил, что изображения должны быть опубликованы незамедлительно", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте полиции Варшавы.
Варшавская полиция 17 января опубликовала фотографии 21 человека, которые принимали участие в акции протеста у сейма. Расследование полиции ведется по статьям о "принуждении к определенному действию" и о "попытках силой или угрозами оказать влияние на действия правительственной организации", максимальный срок наказания по данным статьям — три года лишения свободы.