Ле Пен, Фийон и Макрон вырвались вперед в предвыборной гонке во Франции

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Проведенный центром Cevipof в преддверии выборов президента Франции опрос выявил несколько тенденций среди избирателей: укрепление позиций Ле Пен и Макрона, незначительный спад популярности Фийона и ослабление Социалистической партии.

Марин Ле Пен вырвалась в лидеры, хотя еще по-настоящему не начинала предвыборную кампанию. Данные опроса, проведенного для газеты Le Monde, свидетельствуют, что кандидата от Национального Фронта готовы поддержать 25-26% избирателей — это на 5-7% больше, чем в 2012 году. Издание отмечает, что Ле Пен может рассчитывать на сторонников среди малообеспеченных слоев населения.

Рост рейтинга Ле Пен связан с некоторым спадом популярности Франсуа Фийона, пишет Le Monde. Если в конце ноября после победы на праймериз правых и центристов экс-премьера намеревались поддержать 26-29% французов, то теперь их доля упала на 3-4%. Отчасти, как объясняет политолог Паскаль Перрино, снижение рейтинга Фийона вызвано тем, что он постепенно теряет привлекательность в глазах избирателей Национального Фронта.

Однако наибольший рост популярности продемонстрировал Эммануэль Макрон, выдвинувший свою кандидатуру в конце ноября. Ему могут отдать свои голоса от 17 до 20% французских избирателей, в зависимости от того, сколько из них решат поддержать центриста Франсуа Байру и кто одержит победу на праймериз социалистов. В любом случае, за последние несколько недель экс-министр экономики сумел добиться роста своего рейтинга на 3-4%, подчеркивает Le Monde.

Данные исследования свидетельствуют, что французские социалисты сегодня находятся в очень тяжелом положении. Рейтинг Бенуа Амона и Арно Монтебура не превышает 7%, немногим лучше обстоят дела у экс-премьера страны Мануэля Вальса. Он может рассчитывать на поддержку 9-10% голосующих, что на 2% меньше, чем в декабре 2016 года. Кто бы ни представлял Социалистическую партию на будущих выборах, его, скорее всего, ждет унизительное пятое место после первого тура, говорится в статье.

Перспективы центриста Байру туманны: его популярность не превышает 5% при том, что весной 2016-го его поддерживало почти втрое больше французов, а почти половина избирателей его партии "Демократическое движение" намерены голосовать за Макрона. Левый кандидат Жан-Люк Меланшон сохраняет стабильный рейтинг 13-15%, показало исследование.

Опрос был проведен Cevipof и Ipsos Sopra Steria в партнерстве с Le Monde с 10 по 15 января и охватил 15 тысяч 921 человека в возрасте от 18 лет. Хотя благодаря данным исследования расстановка сил примерно ясна, предсказать, каким будет исход борьбы за место в Елисейском дворце, пока не представляется возможным, заключает Le Monde.