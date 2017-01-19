В штабе Трампа рассказали, кто останется на постах на время передачи власти

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Часть высокопоставленных членов нынешнего правительства США останется на своих должностях для осуществления работы во время перехода дел от администрации действующего президента Барака Обама к команде избранного президента Дональд Трампа, заявил в четверг официальный представитель штаба Трампа Шон Спайсер.

Он, в частности, отметил, что свои полномочия продолжат исполнять заместитель госсекретаря Томас Шэннон, заместитель министра обороны Роберт Уорк, и.о. заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Адам Шубин, директор Национального антитеррористического центра Николас Расмуссен, специальный представитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

"Эти люди останутся "на борту", — сказал Спайсер.