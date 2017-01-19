В бразильской тюрьме начались новые столкновения между заключенными

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые столкновения между заключенными начались в четверг в тюрьме рядом с бразильским городом Натал (штат Риу-Гранди-ду-Норти), где ранее жертвами бунта стали более 20 человек, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что число жертв бунта в субботу могло превысить 30 человек. Как сообщает агентство, по последним данным, погибли 26 человек.

Как передает агентство со ссылкой на своих репортеров, стражи порядка применили резиновые пули для того, чтобы разнять две группы заключенных, которые дрались, используя палки и камни.

Во вторник также сообщалось о стрельбе резиновыми пулями по заключенным, которые взяли под свой контроль часть тюремного комплекса.

По информации министерства юстиции Бразилии, в тюрьме Натала сейчас отбывают наказание порядка 1,1 тысячи заключенных, в то время как она предназначена всего для 620 человек. Президент Бразилии Мишел Темер ранее заявил, что намерен построить около 30 новых пенитенциарных заведений по всей стране, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы.

С начала января в результате бунтов в тюрьмах Бразилии убиты более 100 человек. Так, по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем штата Рорайма, перед этим 60 человек погибли в ходе тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.