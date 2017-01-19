Захарова заявила, что Берлин так и не предоставил доказательств кибератак

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Москва так и не получила от Берлина официального запроса по линии спецслужб по поводу расследования сведений о возможной российской киберугрозе Германии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава Социал-демократической партии (СДПГ), второй по величине фракции в бундестаге, Томас Опперманн заявил, что считает заграничную пропаганду и хакерские атаки одной из основных угроз в преддверии федеральной избирательной кампании в Германии. В последнее время в ФРГ все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России.
Также в начале января Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (BfV) подтвердило, что в декабре 2016 года в Германии был атакован сервер ОБСЕ. По словам главы ведомства Ханса-Георга Маасена, есть указания на то, что атака якобы была произведена из РФ.
"Здесь может быть только один вывод: никаких доказательств и фактов у наших партнеров как не было, так и нет", — добавила она.
Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.
В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.