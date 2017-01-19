Захарова заявила, что Берлин так и не предоставил доказательств кибератак

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Москва так и не получила от Берлина официального запроса по линии спецслужб по поводу расследования сведений о возможной российской киберугрозе Германии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава Социал-демократической партии (СДПГ), второй по величине фракции в бундестаге, Томас Опперманн заявил, что считает заграничную пропаганду и хакерские атаки одной из основных угроз в преддверии федеральной избирательной кампании в Германии. В последнее время в ФРГ все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России.

Также в начале января Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (BfV) подтвердило, что в декабре 2016 года в Германии был атакован сервер ОБСЕ. По словам главы ведомства Ханса-Георга Маасена, есть указания на то, что атака якобы была произведена из РФ.

"Ряд западных стран продолжают предпринимать усилия по созданию из России образа страны киберагрессора, который угрожает мировому киберпространству. Этим же путем, к сожалению, идет и Германия. Видимо, был выбран пример старших партнеров. В частности, германские силовики обвинили Россию в нападении на серверы ОБСЕ. Стоит ли говорить, что на этот раз официальных запросов по линии компетентных ведомств, уполномоченных расследовать подобные инциденты, мы снова не получили. Все только в информационном пространстве", — сказала Захарова на брифинге.

"Здесь может быть только один вывод: никаких доказательств и фактов у наших партнеров как не было, так и нет", — добавила она.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.