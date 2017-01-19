Наследие Обамы: "перегрузка" отношений с Россией, реформы и войны

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама, уступающий 20 января пост Дональду Трампу, оставляет обширное, но очень противоречивое политическое наследие.

Восемь лет его правления были неоднозначными: Обама пытался начать "перезагрузку" отношений с Россией, но в итоге значительно ухудшил обстановку между Вашингтоном и Москвой; хотел вывести войска из Ирака и Афганистана, однако еще "глубже увяз" в этих странах; затеял реформу здравоохранения в стране, но в итоге так и не довел ее до конца.

От "перезагрузки" к "перегрузке"



Россия еще со времен первой предвыборной кампании Обамы в 2008 году занимала одно из центральных мест в планах его внешней политики. Причем поначалу все было гладко: придя в Белый дом, Обама начал налаживать сотрудничество с Москвой, его хорошие отношения с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым позволили добиться ощутимого прогресса по многим направлениям. Была, в частности, создана двусторонняя президентская комиссия, в рамках которой действовали более двадцати рабочих групп по самым разным направлениям.

© РИА Новости. Сергей Гунеев Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама

И, конечно, знаменитая "перезагрузка". Примечательно, что одним из ее инициаторов была тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая ныне яростно критикует Россию за все возможные и невозможные грехи. Она и ее команда тогда даже подготовили символическую кнопку, нажатием на которую Клинтон и глава МИД РФ должны были дать новый старт двусторонним отношениям. Вышло действительно символично, но не в том плане, в каком хотели. В надпись на кнопке закралась ошибка: на английском языке на ней было написано "reset" (перезагрузка), а вот с русским получилась неувязка — латиницей это слово написали как "peregruzka". Тогда над ситуацией просто посмеялись, а Клинтон пообещала перегрузки не допустить. Не получилось.

В 2009 году, отношения между двумя странами переживали ренессанс, одним из результатов которого стало заключение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Этот документ стал одним из символов недолгого "медового месяца" в отношениях РФ и США. Однако уже в 2012 году в Соединенных Штатах был принят закон о санкциях в отношении граждан РФ, причастных, по мнению американской стороны, к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Продолжилось развертывание глобальной системы ПРО США. В 2014 году новые санкции — в связи с вхождением Крыма в состав России и конфликтом в Донбассе. И, наконец, серьезные расхождения по поводу сирийского кризиса и путей его урегулирования.

Указанные инциденты — это только вершина айсберга, и в Москве неоднократно подчеркивали, что международная обстановка — и, как результат, отношения РФ и США — начали ухудшаться уже давно, не в последнюю очередь из-за высокомерной политики Вашингтона, связанной с попытками продиктовать собственную волю другим государствам.

© РИА Новости. Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама

А был ли хакер?



Масла в огонь подлил недавний хакерский скандал. Вашингтон обвинил Москву, что будто бы Россия взломала во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь избранию Дональда Трампа. К числу пострадавших, в частности, были отнесены соперница Трампа Хиллари Клинтон, ее штаб, а также Национальный комитет Демократической партии.

Апофеоза дело достигло 29 декабря 2016 года, когда администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе, против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Кроме того, под занавес своего правления Обама продлил на год санкции против РФ в связи с Украиной, которые истекали только в марте 2017 года. Цель, судя по всему, заключалась в том, чтобы усложнить новому президенту задачу по восстановлению отношений с Россией. И это Обаме, пожалуй, удалось. В Москве неоднократно указывали, что уходящая администрация откатила двусторонние отношения практически до уровня "холодной войны". "Администрация Обамы, уходя, оставляет Трампу в наследство просто руины, тяжелейшее наследие получает новый президент США от своего предшественника именно на российском направлении", — отмечал, в частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

© AP Photo/ Andrew Harnik Президент США Барак Обама во время пресс-конференции в Вашингтоне

Войны лауреата премии мира



Едва заняв Белый дом, Обама в 2009 году получил Нобелевскую премию мира. Тогда многие сочли это авансом перспективному политику. Но отработать его не удалось.

Сейчас эксперты называют Обаму самым воюющим из американских президентов. В частности, журнал Time подсчитал, что Обама бомбил "по меньшей мере семь стран".

Одни из самых наглядных примеров военных просчетов уходящего американского президента – Ирак и Афганистан. С одной стороны, Обама сократил численность американских войск в обеих странах, с другой — войны в этих странах закончились только номинально, и тлеющие конфликты подчас возгораются до очень даже реальных размеров.

В Афганистане США сначала собирались оставить только 5,5 тысячи военнослужащих. Потом заговорили об увеличении контингента до 8,4 тысячи. В итоге решать придется Трампу, причем делать это надо буквально в первые же дни его пребывания в Белом доме.

В Ираке ситуация так же неоднозначная. С одной стороны, сил у Багдада больше, чем у коллег из Кабула, с другой — противник здесь гораздо более серьезный. Террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) никак нельзя ставить в один ряд с движением "Талибан", даже в годы его наибольшего могущества. Талибы, по крайней мере, не ставили себе задачу установить мировое господство и распространить влияние на другие страны.

Еще один военный промах — Ливия. Многие ставят Обаме в упрек то, что в результате его действий, приведших к свержению и убийству ливийского лидера Муамара Каддафи, Ливия практически перестала существовать как государство. Ошибки на ливийском направлении признал и сам Обама. Когда на телеканале Fox News его спросили о самом грубом промахе за годы президентства, он сказал: "Возможно, это провал плана того, что должно было быть в Ливии после вторжения". При этом уточнил, однако, что само вторжение по-прежнему считает "правильным".

Сирийский тупик



Немногого удалось достичь администрации Обамы и по разрешению одного из главных международных кризисов на сегодняшний день – сирийского. В августе 2014 года США начали масштабную воздушную кампанию против "Исламского государства", собрав коалицию из стран-партнеров. В сентябре США и их союзники приступили к бомбардировкам территорий, занятым ИГ в Сирии, с октября Штаты перебрасывали медикаменты и военную амуницию сирийской оппозиции, часто эту помощь перехватывали террористы.

© AFP 2017/ Delil Souleiman Американский спецназ в сирийской провинции Ракка. 25 мая 2016

Каждый день операции в Ираке и Сирии стоит Штатам около 12 миллионов долларов. При этом хоть сколько-то продвинуться в политическом урегулировании конфликта не удалось. Возможно, дело в том, что Обама и его администрация выдвигают в качестве непременного условия уход в отставку президента Сирии Башара Асада, а это крайне маловероятно, что начали понимать даже самые ярые союзники США.

Единственное, чего бесспорно удалось добиться Обаме на сирийском направлении – это, по словам экспертов, опосредованное противостояние с Россией. Пока — дипломатическое. До военного, к счастью, не дошло, однако российско-американский меморандум о безопасности полетов в Сирии — это совсем не то, что два столь крупных игрока в данной ситуации могли бы занести себе в актив. Все признают, что если бы координация между российскими и американскими военными была более серьезной (к дипломатии это тоже относится), это пошло бы на пользу всем.

С учетом всего этого Россия решила снизить интенсивность контактов с США по Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры с американскими партнерами по этому поводу "бесплодными посиделками".

Куба ближе



Разумеется, не все действия Обамы во внешней политике были исключительно негативными. Были при нем и успехи, прорывы по многолетним проблемам и кризисам. К их числу можно отнести потепление в отношениях с Кубой и заключение "ядерной сделки" с Ираном.

Историческим можно назвать прорыв в отношениях США и Кубы, которые более полувека находились в замороженном состоянии. О начале диалога лидерами двух стран было объявлено в декабре 2014 года, а уже в июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим "Остров Свободы". И даже уходя со своего поста Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.

© AFP 2017/ Nicholas Kamm Президент Кубы Рауль Кастро и президент США Барак Обама во время встречи во Дворце Революции в Гаване 21 марта 2016 года

Что же касается ситуации вокруг урегулирования иранской ядерной программы, то, можно сказать, что за эту сделку администрации Обамы пришлось долго бороться в связи с крайне негативным отношением к Исламской Республике Иран представителей конгресса. Сесть за стол переговоров с одним из главных для Вашингтона врагов Обаме было очень трудно, однако вопреки всему, в июле 2015 года "шестерке" (куда входят США) и Ирану удалось достичь соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сам Обама позднее заявил, что данная сделка показала возможности "сильной дипломатии" и благодаря этому "мир избежал новой войны".

Реформа здравоохранения



Внутриполитическое наследие Обамы не менее противоречиво. Здесь и "скачущая" экономика, и сомнительные проекты нефтепроводов, и многое другое. Остается после уходящего президента и нарастающая социальная напряженность, разобщенность американского общества. В частности, нерешенными остались вопросы между представителями силовых ведомств и национальных меньшинств, особенно с афроамериканцами. Масштабы противоречий стали принимать пугающий размах и новым властям придется предпринять серьезные усилия для нормализации обстановки.

© AP Photo/ Andrew Harnik, File Программа обязательного страхования американцев

Но, безусловно, из спорных проектов Обамы, в первую очередь, можно выделить реформу здравоохранения — Obamacare. Все ее плюсы и минусы давно известны: с одной стороны, в результате реформы медицинскую страховку получили миллионы американцев, которые раньше себе этого не могли позволить, а также те, кому страховщики отказывали по различным причинам. Но страховые компании, естественно, не захотели нести дополнительные расходы и попросту переложили их на других клиентов, и теперь десятки миллионов простых граждан вынуждены платить больше, а страховка и до того была для них недешевым удовольствием.

При этом цены на медобслуживание в США растут, объяснить это зачастую не могут даже врачи и финансовые работники. Стали известны реальные истории людей, которые за двухнедельное пребывание в госпитале они получали счета по 300 тысяч долларов.

Впрочем, ситуация с реформой здравоохранения, по словам экспертов, это, скорее, не вина, а беда Обамы. Он вступил в схватку с одним из мощнейших в стране лобби – страховым, проиграть которому немудрено. Так что даже небольшие одержанные Обамой победы на этом направлении, можно сказать, на вес золота. Однако, скоро и они могут быть перечеркнуты — Трамп неоднократно заявлял, что намерен отменить Obamacare. Первые шаги уже сделаны – в начале января американский сенат одобрил запуск процесса по отмене реформы здравоохранения.