В Киеве опровергли информацию о скованном льдами флоте в Одессе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) вооруженных сил Украины опровергли информацию, что в морском порту Одессы льды сковали украинский флот, в том числе его флагман "Гетман Сагайдачный".

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что в одесском порту льдами скован весь украинский флот, в том числе флагман ВМС.

"В указанной части моря наблюдается накопление битого льда, которое может показаться целостным покровом. Но в действительности это… только ледовая каша, то есть совокупность битого льда, который не представляет угрозы для выхода кораблей в море", — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ВМС в Facebook.

В сообщении также отмечается, что в одесском порту находится не весь украинский флот.