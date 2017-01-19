Брюс Спрингстин дал в Белом Доме прощальный концерт для Обамы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Известный американский певец Брюс Спрингстин дал прощальный концерт для уходящего президента США Барака Обамы и сотрудников его администрации, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на сайт поклонников музыканта.

Автор хита Born in the USA ("Рожден в США") известен как сторонник демократической партии, которую представляет Обама. В 2016 году он получил из рук президента государственную награду — медаль свободы.

На концерте в Белом Доме, который прошел 12 января, кроме Барака Обамы и первой леди Мишель присутствовали около 250 сотрудников администрации уходящего президента, сообщает сайт.

Спрингстин исполнил под акустическую гитару многие из своих политических песен, а перед Born in the USA отметил ее "протестный" характер. Певец добавил, что некоторые люди продолжают неверно понимать композицию.

Песня была написана в 1982 году о жизни американских солдат после войны во Вьетнаме. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп ранее использовал композицию в своей предвыборной кампании, чем вызвал недоумение избирателей.

В конце выступления Спрингстина Обама поднялся на сцену, чтобы поблагодарить артиста и сотрудников Белого Дома.