Брюс Спрингстин дал в Белом Доме прощальный концерт для Обамы
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Известный американский певец Брюс Спрингстин дал прощальный концерт для уходящего президента США Барака Обамы и сотрудников его администрации, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на сайт поклонников музыканта.
Автор хита Born in the USA ("Рожден в США") известен как сторонник демократической партии, которую представляет Обама. В 2016 году он получил из рук президента государственную награду — медаль свободы.
На концерте в Белом Доме, который прошел 12 января, кроме Барака Обамы и первой леди Мишель присутствовали около 250 сотрудников администрации уходящего президента, сообщает сайт.
Спрингстин исполнил под акустическую гитару многие из своих политических песен, а перед Born in the USA отметил ее "протестный" характер. Певец добавил, что некоторые люди продолжают неверно понимать композицию.
Песня была написана в 1982 году о жизни американских солдат после войны во Вьетнаме. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп ранее использовал композицию в своей предвыборной кампании, чем вызвал недоумение избирателей.
В конце выступления Спрингстина Обама поднялся на сцену, чтобы поблагодарить артиста и сотрудников Белого Дома.
Прощание Обамы: объятия и слезы
Президент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства.
Поблагодарив супругу, Барак Обама обратился к присутствовавшей в зале 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа". Младшая дочь Обамы - Саша - не присутствовала в зале.
Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго началась политическая карьера Барака Обамы.
"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Барак Обама, обращаясь к супруге Мишель.
Речь Обамы аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.
Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.
Главная мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз.
К внешним угрозам Обама отнес "исламских фанатиков" и "автократов в некоторых зарубежных столицах". Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.
Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы.
Обама выразил обеспокоенность защитой духовных ценностей американского общества и мира в целом. Он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.
Барак Обама во время прощальной речи в конференц-центре McCormick Place в Чикаго.
Мишель и Малия Обама в конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"
В конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.