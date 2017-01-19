МИД Южной Кореи выступил против установки памятника, раздражающего Японию

ТОКИО, 19 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. МИД Южной Кореи выступил против установки на оспариваемом Японией острове Токто (японское название Такэсима) памятника кореянкам-жертвам борделей японских солдат в годы Второй мировой войны, сообщили в четверг японские и южнокорейские СМИ.

По данным агентства Киодо, предложение установить памятник на крохотном скалистом острове в Японском море выдвинула группа южнокорейских законодателей провинции Кёнгидо, собираясь начать сбор средств для этого. В ответ МИД Южной Кореи счет эту затею "нежелательной".

Южнокорейское агентство Рёнхап приводит заявление внешнеполитического ведомства о том, что проблему жертв сексуального насилия и территориальный спор с Японией смешивать нельзя. "Мы бы хотели отметить, что два этих вопроса совершенно различны в том, что статуя девушки — это вопрос общих прав человека, связанных с жертвами японских солдат, когда как проблема Токто связана с нашей территориальной целостностью и суверенитетом", — цитирует Рёнхап слова представителя МИД Южной Кореи Чо Чжун Хёка.

МИД Японии 9 января временно отозвал посла из Сеула и японского генконсула из города Пусан, где была установлена статуя девушки, которая символизирует невольниц, пострадавших от насилия японских солдат.

В конце 2015 года была достигнута договоренность двух стран об урегулировании проблемы путем создания специального фонда Японией в помощь оставшимся в живых пленницам японских военных борделей. Со своей стороны южные корейцы обещали убрать памятник кореянки в собирательном образе жертв сексуального насилия перед посольством Японии в Сеуле. Но на этот раз похожий памятник был открыт в Пусане перед японской дипмиссией, что рассматривается Японией как нарушение обязательств Южной Кореей. В этой связи на днях южнокорейский МИД назвал "неуместным" сооружение памятника прямо у дипломатического ведомства. Новое заявление о таком же памятнике на острове Токто, видимо, направлено на смягчение напряженности с Японией.

В самой Южной Корее оставшиеся в живых жертвы сексуального насилия и общественность страны остались недовольны договоренностью Токио и Сеула о создании фонда, поскольку их мнения не спрашивали. Считается, что власти Японии и Южной Кореи договорились под нажимом США, которые пытаются устранить противоречия между Сеулом и Токио для укрепления военного союза со своими ключевыми азиатскими союзниками.

По опубликованным ранее данным южнокорейских властей, около 200 тысяч женщин, главным образом кореянок, попали в рабство японских солдат. И если в 2007 году оставалось в живых 120 из этих женщин, то в настоящее время — только 47, а их средний возраст составляет 90 лет.