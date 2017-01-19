В Молдавии чиновника приговорили к тюрьме и штрафу в 70 раз больше взятки

КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Молдавский чиновник приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу, который в 70 раз превышает сумму полученной им взятки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

По информации ведомства, сотрудник территориального отделения инспекции труда в Гагаузии признан виновным в коррупции. В мае 2014 года инспектора поймали с поличным при получении взятки в размере 2 тысяч леев (около 100 долларов). За эту сумму чиновник обещал закрыть глаза на ряд нарушений, допущенных предпринимателем.

"Инспектора приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 140 тысяч леев (примерно 7 тысяч долларов). Также ему запрещено в течение семи лет работать в государственных структурах", — говорится в сообщении.