Посол Израиля в России: встреча Нетаньяху и Аббаса зависит от Палестины

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Израиль не выдвигает предварительных условий для встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы ПНА Махмуда Аббаса, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Сейчас судьба встречи Нетаньяху и Аббаса зависит от позиции Палестины. Но мы видим, что Россия прилагает усилия. Сейчас в Москве прошла встреча по палестинскому национальному единству, и мы уважаем попытки МИД и Института востоковедения сблизить палестинские стороны, но ведь на палестинской стороне есть очень радикальные силы", — заявил дипломат.

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