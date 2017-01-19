Израиль не выдвигает предварительных условий для встречи Нетаньяху и Аббаса

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Израиль не выдвигает предварительных условий для встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы ПНА Махмуда Аббаса, заявил в интервью РИА новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Я хочу позитивно оценить предложение России (по организации встречи – ред), кстати, многие другие страны предлагали провести подобный саммит – и Чехия, и Франция, но как вам известно, премьер Нетаньяху несколько раз говорил, что легче всего провести эти переговоры в Иерусалиме, даже в Рамалле. Я думаю, мы подойдем к решению этого вопроса, но с нашей стороны никогда не было проблем. Палестинская сторона всегда выдвигает предварительные условия", — сообщил дипломат.

По его словам, у Израиля и России общие позиции в этом вопросе. "Например, если сравнивать с Францией, где прошла сейчас конференция по ближневосточному урегулированию, хорошо, что большого вреда она не нанесла, хотя были серьезные опасения. Мы ценим позицию России и за то, что в Париж не была направлена высокопоставленная делегация, то есть Россия в очередной раз говорит о необходимости прямых двусторонних переговоров без предварительных условий. И мы на это согласны. Никаких условий Израиль не выдвигает, их выдвигают палестинцы", — подчеркнул Корен.

В частности, напомнил он, согласно требованию Палестины Израиль должен заморозить строительство поселений, выпустить группу бывших убийц и террористов в качестве жеста доброй воли.

"В прошлом такие уступки были, но ничего хорошего не произошло и даже наоборот. Поэтому сейчас выполнять предварительные условия мы не готовы и не считаем нужным их создавать, потому что нужно приходить и договариваться. Палестинская сторона прекрасно знакома с израильской позицией. Наверное, не надо напоминать им о резолюции 1947 года, которая говорит о создании двух национальных государств – еврейское Израиль и арабское Палестина. Но все же важно иметь в виду, что палестинская сторона не готова признать тот факт, что мы имеем право на самоопределение не меньше, чем они. Это значит признать еврейское государство с арабским меньшинством и что плохого в том, чтобы было еврейское меньшинство на территории Палестины?", — добавил он.

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