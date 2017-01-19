Еврокомиссия соболезнует в связи с землетрясениями в Италии

БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия соболезнует родным погибших при землетрясениях в Италии и готова предоставить необходимую помощь по запросу итальянских властей, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. Погиб по меньшей мере один человек. Ликвидация последствий землетрясения и доставка помощи осложняется холодной погодой и обильными снегопадами. Подземные толчки ощущались и в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.

"Я выражаю сердечные соболезнования всем семьям и друзьям тех, кто потерял близких, и хочу поприветствовать работу тех, кто первыми прибыли и без устали работают на месте (трагедии)", — говорится в заявлении Юнкера, распространенном пресс-службой ЕК, который также "от лица всей Европейской Комиссии напомнил о солидарности с итальянским народом и властями".

По его словам, "Европейский Союз готов использовать все инструменты, имеющиеся в его распоряжении", чтобы помочь итальянским властям.

"Я попросил комиссара по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христоса Стилианидиса поддерживать постоянный контакт с национальными властями, чтобы оказать любую поддержку, которую они могут потребовать", — заявил глава ЕК.

Ранее ЕК неоднократно предоставляла Италии средства из фонда солидарности Евросоюза для ликвидации последствий землетрясений. Кроме того, Еврокомиссия задействовала Службу по чрезвычайным ситуациям имени Коперника, чтобы предоставить итальянским властям спутниковые снимки районов бедствия.