СМИ: террорист, напавший на клуб в Стамбуле, планировал стать смертником

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов планировал стать смертником во время нападения, однако взорванная им граната оказалась не боевой, а светошумовой, сообщает в четверг газета Hurriyet cо ссылкой на источник в следствии.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Я приехал в Rеina, чтобы умереть. Когда я увидел, что граната оказалась светошумовой, я убежал", — цитирует газета показания Машарипова.

По словам террориста, он получил видеокадры с интерьерами клуба для подготовки нападения от "эмира" ИГ из сирийской Ракки. "Когда я понял, что могу провести атаку, я попросил эмира в Ракке прислал мне кадры с интерьерами Reina. Я смотрел их снова и снова. После того, как я запомнил план клуба, я взял из дома оружие и совершил атаку", — сказал Машарипов.

Сообщается, что следователи проверяют показания Машарипова. Его допрос ведется на русском языке, так как он плохо знает турецкий.

По данным следствия, три задержанных вместе с ним женщины – гражданки Египта, Сенегала и Сомали – могли быть "подарком" ИГ за совершенное террористом нападение. Полиция разыскивает 4-летнего сына Машарипова, которого он после теракта забрал у своей жены.