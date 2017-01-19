Израиль будет рад, если администрация США перенесет посольство в Иерусалим

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль будет рад, если новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом примет решение перенести американское посольство в Иерусалим, заявил в интервью РИА Новости израильский посол в Москве Гарри Корен.

В декабре советник Трампа Келлиэн Конуэй сообщила о намерении избранного президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В своем интервью британской газете Times и немецкой Bild сам Трамп отказался отвечать на вопрос о переносе посольства, сказав "посмотрим".

"Если новая американская администрация примет решение перенести посольство, мы будем довольны и рады этому. Проблема ведь не в том, что часть Иерусалима будет и столицей Палестины, а в том, что некоторые полностью отрицают право Израиля на Иерусалим. Идет политическая война и подстрекательства против признания права Израиля на Иерусалим. Хотя историческая связь нашего государства с этим городом неоспорима, тем более, что все ключевые министерства, парламент, президент, премьер-министр заседают в Иерусалиме и все понимают, что это фактическая и политическая столица", — сказал в связи с этим Корен.

"Я думаю, что у России тоже есть все предпосылки принять смелое решение по этому поводу", — добавил израильский дипломат.

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