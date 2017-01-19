Замглавы МИД России встретился с послом Израиля

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Гари Корена по его просьбе, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на положение дел в палестино-израильском урегулировании и обстановку в Сирии и вокруг неё. Был также рассмотрен ряд актуальных аспектов российско-израильской двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.