В Кот-д'Ивуаре после протестов в портах возобновили погрузку какао

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Погрузка какао на суда, находящиеся в двух портах Кот-д'Ивуара, возобновилась после приостановки экспорта в связи с протестами, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспортеров какао.

По данным агентства, погрузка товаров на суда была возобновлена в портах городов Абиджан и Сан-Педро.

Ранее сообщалось, что бунтующие силовики окружили порт города Абиджан, вынудив производителей какао свернуть экспортные операции. Позднее стрельба началось в Сан-Педро.

"Стрельба стала утихать в 21.00 по местному времени, сегодня утром мы начали работать", — сообщил один из экспортеров какао в Сан-Педро. "Порт открыт, и мы будет осуществлять погрузку (какао-ред.) для экспорта сегодня утром", — добавил он.

"Наши команды в Абиджане и Сан-Педро работают сегодня утром. У нас все еще есть опасения, но мы справляемся с ситуаций и нацелены на наш бизнес", — заявил еще один экспортер.

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств начались в Кот-д'Ивуаре на прошлой неделе. Протестующие требуют повышения денежных выплат и улучшения условия жизни. Жертвами столкновений между бунтовщиками и лояльными властям силами стали уже двое военных.