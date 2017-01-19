СМИ: правительство Италии изучает вопрос о возвращении к формату G8

РИМ, 19 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии серьезно изучает вопрос о возвращении к формату G8, возможно, уже в ходе предстоящей встречи лидеров экономически развитых стран мира, которая состоится в мае в сицилийском городе Таормина, сообщила в четверг влиятельная миланская газета Corriere della Sera.

"Так будет G7 или G8? Вопрос открыт между Берлином и Римом и не только. В этом году Италия председательствует в группе семи крупнейших индустриально развитых стран. Германия же с декабря председательствует в G20. Вчера во время их встречи Ангела Меркель и Паоло Джентилони договорились о координации усилий в организации соответствующих саммитов и политики, которую следует проводить на них", — пишет газета в своей корреспонденции из Германии, где накануне побывал с визитом премьер-министр Италии.

При этом издание указывает, что намерения Рима наталкиваются на негативное мнение Берлина, который рассматривает возможное возвращение России в группу экономически развитых стран как признание законности возвращения Крыма в состав РФ и в целом логики существования "сфер влияния".

По информации Corriere della Sera, эта проблема обсуждалась в последние дни между Римом и Берлином, но потом Джентилони и Меркель решили все-таки не выносить этот вопрос на повестку дня встречи, чтобы не демонстрировать имеющиеся разногласия. Тем не менее, источники газеты утверждают, что Италия серьезно изучает вопрос о возможности возвращения к формату G8. В свою очередь, Меркель всерьез озабочена высказываниями Трампа относительно возможного изменения отношений с Россией, так как приглашение Владимира Путина на саммит означало бы признание того, что политика санкций против России в связи с украинским кризисом не имеет смысла более существовать. "В итоге Берлин и Рим решили отложить дискуссию по данному вопросу до того момента, как Трамп совершит первые шаги", — резюмирует газета.

Глава МИД Италии Анджелино Алфано несколько раз за последние недели заявил о необходимости оценить условия для возвращения к формату G8 с участием Москвы.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На прошлой неделе президент США Барак Обама продлил санкции на год.

Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнёры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".