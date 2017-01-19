СМИ: правительство Италии изучает вопрос о возвращении к формату G8

РИМ, 19 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии серьезно изучает вопрос о возвращении к формату G8, возможно, уже в ходе предстоящей встречи лидеров экономически развитых стран мира, которая состоится в мае в сицилийском городе Таормина, сообщила в четверг влиятельная миланская газета Corriere della Sera.
"Так будет G7 или G8? Вопрос открыт между Берлином и Римом и не только. В этом году Италия председательствует в группе семи крупнейших индустриально развитых стран. Германия же с декабря председательствует в G20. Вчера во время их встречи Ангела Меркель и Паоло Джентилони договорились о координации усилий в организации соответствующих саммитов и политики, которую следует проводить на них", — пишет газета в своей корреспонденции из Германии, где накануне побывал с визитом премьер-министр Италии.
При этом издание указывает, что намерения Рима наталкиваются на негативное мнение Берлина, который рассматривает возможное возвращение России в группу экономически развитых стран как признание законности возвращения Крыма в состав РФ и в целом логики существования "сфер влияния".
По информации Corriere della Sera, эта проблема обсуждалась в последние дни между Римом и Берлином, но потом Джентилони и Меркель решили все-таки не выносить этот вопрос на повестку дня встречи, чтобы не демонстрировать имеющиеся разногласия. Тем не менее, источники газеты утверждают, что Италия серьезно изучает вопрос о возможности возвращения к формату G8. В свою очередь, Меркель всерьез озабочена высказываниями Трампа относительно возможного изменения отношений с Россией, так как приглашение Владимира Путина на саммит означало бы признание того, что политика санкций против России в связи с украинским кризисом не имеет смысла более существовать. "В итоге Берлин и Рим решили отложить дискуссию по данному вопросу до того момента, как Трамп совершит первые шаги", — резюмирует газета.
Глава МИД Италии Анджелино Алфано несколько раз за последние недели заявил о необходимости оценить условия для возвращения к формату G8 с участием Москвы.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На прошлой неделе президент США Барак Обама продлил санкции на год.
Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнёры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".
Саммит "большой семерки" в Японии
В саммите G7 под председательством премьера Японии Синдзо Абэ принимали участие лидеры США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, Германии Ангела Меркель, Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци и Канады Джастин Трюдо, а также главы Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Участники саммита G7 в Японии не обсуждали тему возможного выхода Великобритании из Евросоюза, заявила в пятницу журналистам канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что все участники саммита G7 хотели бы, чтобы Великобритания осталась членом ЕС.
Местные жители в ожидании визита мировых лидеров G7 в городе Исэ, Япония.
Лидеры стран "большой семерки" приняли в пятницу совместную декларацию и еще ряд документов по итогам саммита в Японии, согласовав меры содействия глобальному экономическому росту и единую позицию по борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по решению широкого круга международных проблем, в том числе в отношениях России и Украины, вокруг КНДР и Сирии.
Лидеры стран-участниц саммита G7 принимают участие в посадке деревьев в городе Cима, Япония.
Лидеры стран-участниц саммита G7 в Японии.
Канцлер Германии Ангела Меркель и ее муж во время прибытия в Международный аэропорт Чубу Центрэй, Япония.
"Семерка" подтвердила единство мнений о необходимости сохранения санкций против России и пригрозила возможностью их ужесточения. При этом была подчеркнута важность поддержания диалога с Москвой и ее конструктивных усилий для урегулирования кризиса на Украине.
Отражение протестующих в зеркалах во время саммита G7 в городе Цу, Япония.
Лидеры стран-участниц "большой семерки" во время очередной сессии саммита G7 в Японии.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой приветствуют президента США Барака Обаму на фуршете в честь саммита G7 в Cиме, Япония.
Президент Франции Франсуа Олланд во время прогулки с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном во время саммита G7 в Cиме, Япония.