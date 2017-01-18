Кандидат в постпреды при ООН пообещала ответы на "вмешательства в выборы"

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидат на министерскую должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли пообещала давать ответы на "попытки вмешательства в выборы" со стороны других стран.

"Мы знаем, что это случилось, не признаем это приемлемым и будем отвечать на это каждый раз, когда это происходит. Думаю, Россия не единственная. Думаю, мы увидим это по всему миру и с другими странами. Мы должны занять твердую позицию, что когда мы увидим подобное, мы не будем воспринимать это мягко, будем очень жестки в этом направлении", — сказала Хейли на слушаниях по утверждению ее кандидатуры в сенате США.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.