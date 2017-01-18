Опрос: большинство американцев не одобряют использование Трампом Twitter

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Большинство американцев, порядка 69%, не одобряют использование избранным президентом США Дональдом Трампом социальной сети Twitter для выражения своих взглядов и политической позиции, следует из опроса, проведенного телеканалом NBC и изданием Wall Street Journal.

Лишь 26% опрошенных считают, что использование Трампом социальной сети носит положительный характер, поскольку позволяет "президенту напрямую доносить (идеи) до населения немедленно".

При этом порядка 55% американцев категорически не согласны с тем, как Трамп использует Twitter для объявления политических решений и своих взглядов касательно основных событий дня, 17% считают подобную стратегию допустимой, и лишь 9% горячо поддерживают ее.

Трамп ранее заявил, что ему не нравится публиковать сообщения на своей странице в Twitter, однако это его единственный способ защититься от нечестных СМИ.

Аккаунт Трампа в Twitter в настоящий момент насчитывает порядка 20 миллионов подписчиков.