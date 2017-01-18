Глава Скотланд-Ярда советует преемнику развивать технологии

ЛОНДОН, 18 янв — РИА Новости, Мария Табак. Глава столичной полиции Лондона сэр Бернард Хоган-Хоу, покидающий в феврале свой пост, рекомендует будущему преемнику вкладывать больше ресурсов в технологии.

"Главный совет, который бы я дал — это больше вкладываться в технологии. Тут речь идет, с одной стороны, о расширении технических возможностей полиции, то есть, об оснащении современным компьютерным оборудованием полицейских машин, полицейских участков. Ведь планшетный компьютер — это твой офис у тебя с собой", — сказал Хоган-Хоу на брифинге для работающих в Лондоне иностранных корреспондентов.

"И с другой стороны, нужно больше использовать технологии для идентификации злоумышленников. Нам периодически приходилось нанимать дополнительных людей для этого, а можно обойтись просто с помощью современных технологий", — отметил глава Скотланд-Ярда.

Кто займет место Хоган-Хоу во главе столичной полиции Лондона, пока неизвестно.