Трамп подпишет первые указы уже в пятницу

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Дональд Трамп может подписать около пяти указов сразу после вступления в должность 20 января, сообщил журналистам пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер.

"Несколько, около четырех-пяти (указов – ред.) мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать в отношении работы правительства, но также несколько из тех, которые, я ожидаю, он подпишет, будет касаться пары приоритетных проблем", — сказал Спайсер на ежедневном брифинге, не приведя конкретики.

Инаугурация Трампа, победившего на президентских выборах 8 ноября, состоится в пятницу. После принятия президентской клятвы Трамп выступит с инаугурационной речью, в которой, как сообщил его представитель, поднимет все вопросы, над которыми он будет работать в свое президентство.