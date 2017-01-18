Кличко надеется, что Киев пройдет отопительный сезон без ЧП

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости, Мария Князева. Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что чрезвычайных ситуаций до конца отопительного сезона в украинской столице не будет, об этом он сообщил РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Отвечая на вопрос, не ожидает ли он сбоев до конца отопительного сезона, Кличко заявил: "Мы очень надеемся, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет".

"У нас все нормально. Запасов угля хватает, пятая ТЭЦ работает в нормальном режиме. Никаких сбоев у нас, несмотря на то, что подготовка к отопительному сезону прошла достаточно сложно, было достаточно много проблем, были заблокированы счета более 100 энергокомпаний по всей Украине. Тем не менее мы в отопительный сезон вошли хорошо и точно так же, думаю, справимся. Первые критические холода, где было до минус 20, прошли нормально, без чрезвычайных ситуаций", — сказал он.