Кандидат в постпреды при ООН считает РФ союзником в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон и Москва находятся на одной стороне в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Мы должны дать им (России – ред.) понять, что мы не в восторге от того, что произошло на Украине и в Крыму и что происходит в Сирии. Но мы также скажем им, что нам нужна их помощь (в борьбе) с ИГ и другими общими угрозами, что мы на одной стороне", — сказала Хейли на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда.

В случае своего утверждения Хейли сменит на посту постпреда США при ООН Саманту Пауэр, известную своей жесткой антироссийской позицией, как, впрочем, и многие другие члены администрации уходящего президента Барака Обамы.