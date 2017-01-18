Глава Скотланд-Ярда не считает Brexit помехой работе с правоохранителями ЕС

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Мария Табак. Выход Великобритании из Евросоюза не повлияет на сотрудничество правоохранительных органов Соединенного Королевства и стран Европы, заявил на брифинге глава Столичной полиции Лондона сэр Бернард Хоган-Хоу, в феврале покидающий свой пост.

"Я думаю, что (Brexit) никак не повлияет. Мы сотрудничаем, в основном, на двусторонней основе, обмениваемся разведывательной информацией. Это продолжится и дальше, потому что это выгодно всем", — сказал он.

Хоган-Хоу также отметил, что Европол активно сотрудничает с неевропейскими странами.

"Напомню, что мы также являемся членами Интерпола. Так что для нас Brexit особой погоды не делает", — заключил он.

На референдуме 23 июня 2016 года британцы проголосовали за выход страны из ЕС. Правительство планирует в конце марта официально запустить процесс Brexit.