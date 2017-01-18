На Украине поймали нелегала, пробиравшегося в Германию в рефрижераторе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На украинско-румынской границе задержали нелегального мигранта из Ирана, который пытался попасть в Германию внутри автомобиля-рефрижератора с овощами, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Иранца нашли в машине, следовавшей с грузом овощей из Турции, на пограничном посту "Черновцы" на границе с Румынией. Как отмечается на сайте погранслужбы, обнаружившие нелегала пограничники фактически спасли ему жизнь: незадачливый путешественник прятался в рефрижераторе больше трех дней и вполне мог погибнуть от переохлаждения.

Сообщается, что пассажира машины-холодильника доставили в пункт временного содержания местного пограничного поста. Вероятнее всего, в будущем решением суда мигранта депортируют на родину.