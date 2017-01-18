Отношениям Москвы и Мадрида присуща "взаимная тяга", заявили в МИД

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отношения Испании и России, в том числе культурные, развиваются в положительном ключе, в них присутствует "взаимная тяга", заявил замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков.

Выступая в среду в Москве на презентации книги "Российские дипломаты в Испании. 1667-2017", дипломат отметил, что многие из тех, кто брал ее в руки и кому довелось продолжительное время работать в Испании — вспоминают через ее страницы не только свою судьбу, но и всю историю российско-испанских отношений.

"У нас хорошо развиваются отношения… У нас есть взаимная тяга, в том числе культурная. Например, Советский Союз и сегодняшняя Россия по соотношению к числу читающих людей выпустили максимальное количество изданий "Дон Кихота" в мире", — отметил Мешков.

Он напомнил, что в этом году исполняется 350 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Испанией, и 40 лет — со дня их возобновления.

"Нам очень легко находить поводы для празднования. Их очень много, и о каждом мы можем говорить… Думаю, эта книга будет полезна всем без исключения, а не только людям, которые занимаются Испанией. Через нее, через судьбы наших послов, работавших там, мы вспоминаем и узнаем историю российско-испанских отношений", — сказал замглавы российского МИД.

"Неслучайно мы проводили перекрестные года языка и культуры, потому что корни глубокие, и каждый из нас в молодости мечтал научиться танцевать фламенко. Не у всех получилось, конечно. Многие наши испанские коллеги, в свою очередь, начинали познания классической музыки именно с Чайковского", — добавил он.

В заключение Мешков отметил, что надеется ознакомиться "со следующим томом об испанских дипломатах, которые работали в нашей стране". "Это будет уже российско-испанские отношения именно с испанским акцентом. Еще раз поздравляю всех с праздником", — сказал замглавы МИД РФ.