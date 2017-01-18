Комитет Рады по нацбезопасности проголосовал за исключение Савченко

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (55)

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне на заседании в среду принял решение рекомендовать парламенту исключить из этого комитета депутата Надежду Савченко, ранее осужденную в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную указом российского президента.

Депутат украинского парламента от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник в среду попросил Службу безопасности Украины завести уголовное дело против Савченко по статье "госизмена" в связи с ее переговорами с ополченцами, а также публикацией ею списков пленных в Донбассе.

В ходе заседания комитета по нацбезопасности депутат от фракции "Народного фронта" Андрей Тетерук представил постановление о прекращении членства Савченко в комитете.

"В соответствии с целью прекратить работу народного депутата Савченко в рядах нашего комитета, с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, несмотря на то, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где рассматриваются вопросы, связанные с государственной тайной, я прошу поддержать это постановление и принять его в целом", — приводит слова Тетерука сайт телеканала " 112 Украина ".

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.