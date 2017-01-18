Полиция завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Национальная полиция Украины завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погибли пять полицейских, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В начале декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи Киевской области. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство".

"Национальная полиция завершила служебную проверку по инциденту в Княжичах", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, по результатам служебного расследования семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Нацполиции. Согласно сообщению, с должности сняли руководителя уголовного розыска Киева, уволили руководителя оперативной службы столичного главка полиции, также должностей лишили ряд руководителей Шевченковского управления полиции Киева, отстранен с должности оперуполномоченный департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

В ведомстве уточнили, что еще девять полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, глава киевской полиции и руководитель Шевченковского районного управления полиции Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.

Выводы служебного расследования направлены в Генпрокуратуру Украины, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном деле по факту трагедии. По результатам следствия Генпрокуратура предоставит окончательную оценку действиям полицейских.

Как сообщал ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.

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