Полиция завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Национальная полиция Украины завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погибли пять полицейских, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
В начале декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи Киевской области. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство".
"Национальная полиция завершила служебную проверку по инциденту в Княжичах", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что еще девять полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, глава киевской полиции и руководитель Шевченковского районного управления полиции Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.
Выводы служебного расследования направлены в Генпрокуратуру Украины, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном деле по факту трагедии. По результатам следствия Генпрокуратура предоставит окончательную оценку действиям полицейских.
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