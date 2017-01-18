Мадрид протестует против "нападений" на испанское вино во Франции

МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Правительство Испании выразило протест в связи с очередными нападениями во Франции на грузовики, перевозившие испанское вино.

Нападения на грузовики с испанской продукцией происходят на территории Франции регулярно, их осуществляют французские фермеры, протестующие против низких цен на испанские товары. Два инцидента произошли за последние двое суток в департаментах Гар и Од (юг Франции, регион Лангедок-Руссильон).

Члены "Комитета действия виноделов" и профсоюза "Молодые аграрии Гара JA30" в каждом случае вылили на землю по 25 тысяч литров испанского вина. Кроме того, за последние несколько дней произошли несколько нападений на грузовики, перевозившие из Испании сок.

"Эти факты, которые, к сожалению, происходят регулярно, являются предметом озабоченности правительства Испании, поскольку представляют собой нарушение нескольких принципов Европейского Союза, таких так свободное передвижение товаров между странами-членами и других, касающихся собственности и безопасности имущества и людей", — говорится в сообщении правительства Испании.

Испания поставила в известность об инциденте Европейскую комиссию. Ранее испанские власти направили официальный протест главам МВД и министерства сельского хозяйства Франции, призвав их "принять все необходимые меры с тем, чтобы гарантировать безопасность свободного передвижения людей и товаров, один из базовых принципов Европейского Союза".

Испанский "Союз малых сельхозпроизводителей и животноводов" в среду заявил, что не считает достаточными действия испанских властей, которые ограничиваются выражением "протеста" французской стороне, потребовав предпринять конкретные меры.

По мнению сельхозпроизводителей, правительства Франции и Испании, а также ЕС должны разработать план действий, который позволит прекратить эти нападения и обеспечит свободу передвижения товаров.

"Закончилось время разговоров, пора ввести меры, которые покончат с этими истериками французов, за которые в итоге расплачиваемся мы, испанцы", — говорится в заявлении организации.