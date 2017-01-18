Комитет Рады просит Генпрокуратуру проверить обвинения Савченко в госизмене

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой проверить обвинения депутата парламента Надежды Савченко в госизмене за прямые контакты с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и публикацию списков пленных в Донбассе.

Депутат парламента от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник в среду попросил Службу безопасности Украины завести уголовное дело против Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента, по статье "госизмена" из-за переговоров с ополченцами и публикации ею списков пленных.

"Обратиться к Генеральной прокуратуре, чтобы (она) дала правовую оценку заявлениям Винника, Службы безопасности", — заявил в среду депутат Рады, глава комитета по нацбезопасности Сергей Пашинский в ходе заседания ведомства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.