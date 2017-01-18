МИД: доводы о вине Додика за пробуксовку стабилизации в БиГ несостоятельны

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Доводы США, стремящихся искусственно переложить на боснийских сербов ответственность за пробуксовку стабилизации в Боснии и Герцеговине, несостоятельны, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Минфин США сообщил во вторник, что президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик внесен в санкционный список за то, что, по мнению США, препятствовал выполнению мирных соглашений, достигнутых в Дейтоне в 1995 году. Информацию подтвердила американский посол в БиГ Морин Кормак.

"Считаем несостоятельными доводы американской стороны, стремящейся своими однобокими действиями искусственно переложить на Милорада Додика и боснийских сербов всю полноту ответственности за пробуксовку стабилизационного процесса в БиГ, дабы прикрыть собственные просчеты прошлых лет на боснийском направлении", — говорится в комментарии.