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В мире

НАТО намерена согласовать с Генштабом России повестку для встреч экспертов

17:5018.01.2017
(обновлено: 17:56 18.01.2017)
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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo, File

БРЮССЕЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел намерен согласовать повестку переговоров по снижению рисков военных инцидентов с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым прежде, чем проводить переговоры между военными экспертами по этому вопросу, сообщил он журналистам.

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo/ Olivier Matthys
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"Я связывался с российскими партнерами в Брюсселе минимум пять раз, в последний раз — на прошлой неделе, я вновь предложил начать диалог с генералом Герасимовым, по крайней мере, на первоначальной стадии, чтобы ясно определить площадку для диалога, установить правила и заручиться изначальным согласием на то, что основным вопросом этих первоначальных переговоров будет сокращение рисков и прозрачность", — сказал Павел журналистам.

По его словам, позиция альянса отличается от точки зрения Москвы. "Нельзя начинать дискуссию на экспертном уровне, не установив сначала рамки повестки на высшем военном уровне. Даже если мы теоретически рассмотрим возможность направить экспертов в Москву или еще куда-то, каким будет их мандат, какой будет повестка этих встреч?" — заявил генерал.

Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов (на первом плане) и СКР Адмирал Григорович
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Он подчеркнул, что "сначала нужно восстановить контакты, базовое доверие, учредить повестку и тогда можно будет дать экспертам четкую задачу о том, что необходимо обсудить". "Это предложение сделано, мы ждем реакцию Москвы", — сказал Павел.

Ранее постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявлял, что альянс не проявил реальной политической готовности рассмотреть меры по предотвращению опасной военной деятельности, тогда как РФ по-прежнему готова к консультациям с привлечением военных экспертов.

В июле на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона подняла вопросы обеспечения безопасности при полетах над Балтикой. Однако с тех пор России и НАТО не удалось организовать технические консультации для снижения рисков воздушных инцидентов — по информации российской стороны, военные РФ предлагали НАТО консультации по вопросу полетов военной авиации в акватории Балтийского моря, но альянс отказался.

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