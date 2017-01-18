Глава МИД Австрии намерен повысить доверие между странами-участницами ОБСЕ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц пообещал использовать все возможности для повышения доверия между странами-участницами организации и уйти от кризисных явлений, возникших с началом украинского кризиса.

"Как председатель ОБСЕ я попытаюсь использовать все возможное, чтобы напряжение, присутствующее между Востоком и Западом, уменьшилось. Нам нужно больше доверия между государствами, принимающими участие в ОБСЕ. А блоковое мышление, которое возникло с украинского кризиса, мы должны постепенно снова втиснуть в учебники истории, потому что там ему и место", — заявил Курц в интервью RT.