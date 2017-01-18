Оружие, использованное в теракте в Берлине, 25 лет назад ввезли в Швейцарию

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пистолет, который тунисец Анис Амри использовал для совершения теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был импортирован в Швейцарию более 25 лет назад, сообщила швейцарская полиция в ответ на запрос немецких коллег.

В заявление говорится, что оружие было ввезено в Швейцарию на законных основаниях в начале 1990-х годов. Это его единственный след, и далее оружие не фигурировало в кантональных реестрах. Отмечается, что в это время в Швейцарии еще не существовало федерального закона об оружии. Дальнейшая судьба пистолета швейцарским правоохранителям неизвестна.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в совершении этой акции Амри был официально объявлен в розыск. Через четыре дня он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции. Эксперты правоохранительных органов Италии установили, что Амри использовал одно и то же оружие как во время теракта в Берлине, так и в ходе перестрелки с сотрудниками итальянской полиции. Согласно результатам баллистической экспертизы, это был пистолет Erma-Werke 22 калибра.