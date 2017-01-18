Энтузиаст из Германии планирует совершить по России мотопробег "за мир"

БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Энтузиаст из ФРГ Йоханнес Эрет заявил, что планирует совершить мотопробег в поддержку добрососедских отношений с РФ. Как он сообщил РИА Новости, путешествие он намерен предпринять в одиночку и "чем скорее, тем лучше".

"Это будет своеобразный мотопробег "за мир". В Москве я планирую стартовать и финишировать. Планирую заехать в Крым, в Ростов-на-Дону", — сказал собеседник агентства.

Эрету 63 года, на мотоцикле в год он в среднем проезжает около 25 тысяч километров, но раньше сам в мотопробегах не участвовал и русского языка не знает. Ранее Эрет часто бывал в России по работе — у него была своя строительная фирма в Хабаровске. По его словам, его расстраивает конфронтация России и ЕС, и он хотел бы обратить внимание на эту проблему и необходимость возврата к диалогу.

По его словам, для того, чтобы поездка пошла успешно, ему потребуется поддержка, поэтому он уже обратился в российский байк-клуб "Ночные волки", и в настоящее время ожидает ответа.