Савченко отвергла обвинение в госизмене

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, отвергла обвинение в государственной измене.

Ранее в среду депутат украинского парламента от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник попросил Службу безопасности Украины завести уголовное дело против Савченко по статье "госизмена" в связи с ее переговорами с ополченцами, а также публикацией ею списков пленных.

"Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", — заявила Савченко на заседании комитета по нацбезопасности, которое транслировал телеканал "112 Украина".

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