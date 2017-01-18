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В мире

В Норвегии апелляционный суд по делу Брейвика завершил свою работу

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17:3718.01.2017
(обновлено: 18:51 18.01.2017)
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Андерс Брейвик на заседании апелляционного суда в тюрьме Шиен
© REUTERS/ NTB Scanpix/Lise Aaserud

СТОКГОЛЬМ, 18 янв — РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд, начавшийся 10 января в связи с жалобой Андерса Беринга Брейвика на негуманные условия его содержания в тюрьме, где он находится после совершения двойного теракта в 2011 году в Норвегии, завершил в среду свою работу.

Андерс Брейвик на заседании апелляционного суда в тюрьме Шиен. 17 января 2017
© REUTERS/ NTB Scanpix/Lise Aaserud
Адвокат рассказал, чем Брейвик занимается в тюрьме
Слушания транслировались на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

Суд прошел в тюрьме Шиен, где отбывает наказание Брейвик. Были рассмотрены сразу две апелляции — государства и самого осужденного. За прошедшие дни суд заслушал защиту государства, врачей и сотрудников тюрьмы, а также самого Брейвика. В заключительный день слушаний выступил адвокат осужденного Эистеин Стуррвик.

По его словам, совершенное его клиентом 22 июля 2011 года преступление оказывает влияние на всех, кто имеет отношение к работе с Брейвиком — на адвокатов, на судьей, на представителей власти и пенитенциарной системы.

В своем выступлении адвокат остановился на состоянии здоровья клиента и на не совсем оправданной его социальной изоляции. "Он очень много времени находится в одиночестве, в то время как Европейский суд по правам человека большое значение придает контакту с другими заключенными", — сказал он.

Андерс Брейвик во время заседания апелляционного суда в Норвегии
© REUTERS/ NTB Scanpix/Lise Aaserud
Брейвик заявил, что изоляция в тюрьме сделала его радикальным
Дело Брейвика он сравнил с другими подобными, рассмотренными в Европейском суде по правам человека. Стурввик упомянул, в частности, дело находящегося в тюрьме лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, которому после нескольких лет в тюрьме разрешили общаться с другими заключенными.

Защитник осужденного также обратил внимание на то, что ограничения на посещения и контроль переписки привели к тому, что у Брейвика нет контактов с другими людьми.

"То, чего он хочет, ему не позволено. То, что ему разрешено, его не интересует. В таком случае возникает безвыходная ситуация, когда у него нет контактов с другими людьми", — сказал адвокат.

Он признал, что количество обысков его клиента с раздеванием догола значительно сократилось.

Андерс Беринг Брейвик в зале суда. Архивное фото
© REUTERS/ Lise Aserud/NTB Scanpix
Апелляционный суд в Норвегии заслушал доводы государства по делу Брейвика
Брейвик, по словам его защитника, продемонстрировал хорошее поведение в тюрьме, и это могло бы стать поводом для пересмотра строгих мер при его содержании.

Во вторник свои доводы по делу изложило государство, представленное ведомством канцлера юстиции при правительстве Норвегии. Защита государства считает совершенный Брейвиком 22 июля 2011 года двойной теракт, приведший к гибели 77 человек, нападением на демократию и правовое государство.

Иск преступника государственная защита рассматривает как необоснованный и считает, что строгие условия содержания Брейвика в тюрьме соответствуют нормативно-правовым положениям для заключенных, отбывающих наказание в отделениях строго режима. По оценкам защиты государства, Брейвик находится в хорошей физической форме, живет целеустремленной жизнью, и признаков раскаяния в совершенном преступлении у него не видно.

Решение апелляционного суда по иску Брейвика будет объявлено во второй половине февраля.

Норвежский стрелок Брейвик. Архивное фото
© РИА Новости
Сотрудники тюрьмы рассказали, как заключение повлияло на здоровье Брейвика
Жалоба Брейвика на государство рассматривается уже второй раз. Весной прошлого года иск террориста заслушал районный суд Осло, который признал частичное нарушение прав Брейвика в условиях его содержания и, в частности, нарушение пунктов статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Она касается того, что никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или наказанию. Суд Осло, в частности, признал случаи продолжительных по времени (до 23 часов) изоляций Брейвика от общения с людьми.

Сам осужденный считает, что тюрьма сильно изолировала его от людей, сделав очень радикальным.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Андерса Беринга Брейвика (1979 года рождения) к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что пошел на свои действия, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.

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