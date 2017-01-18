В Британии лидер либерал-демократов призвал Ассанжа сдаться властям

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской Либерально-демократической партии Тим Фэррон призвал основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа выполнить свое обещание и покинуть пределы посольства Эквадора в Лондоне, раз президент США Барак Обама смягчил приговор информатору сайта — бывшему американскому военному Брэдли Мэннингу.

Ранее Ассанж заявил, что согласится на экстрадицию в США, если ее власти помилуют Мэннинга, признанного судом в 2015 году женщиной и взявшего имя Челси. Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения вместо 35-летнего срока, назначенного судом.

"Теперь Ассанж должен выполнить свое обещание и прекратить вынуждать налогоплательщиков раскошеливаться на миллионы фунтов стерлингов, пока он прячется в посольстве", — заявил в среду Фэррон.

Ранее адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуельсон сообщил, что Ассанж открыт к переговорам по экстрадиции в США, но при этом подчеркнул, что Мэннинг не помилован.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.