СБ Украины заявила о хищении денег чиновниками Донецкой железной дороги

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила схему хищения денег чиновниками Донецкой железной дороги, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Сотрудники службы безопасности Украины совместно с руководством филиала "Донецкая железная дорога" разоблачили механизм хищения денег, организованный должностными лицами предприятия", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, правоохранители установили, что чиновники среднего звена Донецкой железной дороги внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно завысили их стоимость. Как заявили в ведомстве, договор был заключен на 2,7 миллиона гривен (около 100 тысяч долларов), реально работы подрядчик выполнил лишь на 1,2 миллиона гривен (около 44 тысяч долларов), а чиновники увеличили сумму на 1,5 миллиона (около 55 тысяч долларов), за что получили "откат" от коммерческой структуры.

Для предупреждения нанесения ущерба железной дороге оплата по данному договору приостановлена. Продолжается досудебное следствие.