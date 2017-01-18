Верховный суд Британии 24 января примет решение по процедуре запуска Brexit

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Мария Табак. Верховный суд Великобритании 24 января вынесет решение по апелляции правительства страны на решение лондонского Высокого суда, постановившего ранее, что правительству требуется подтверждение парламента для запуска процедуры выхода страны из ЕС.

"Решение будет вынесено во вторник, 24 января, в 9.30 утра (12.30 мск – ред.). Полный вердикт и краткая версия для прессы будут немедленно опубликованы на сайте суда", — говорится в сообщении Верховного суда.

Слушания в Верховном суде по данному делу прошли в декабре.

В том случае, если Верховный суд поддержит апелляцию правительства, у премьер-министра Терезы Мэй, по всей видимости, преград для запуска процесса Brexit в конце марта не останется. В том же случае, если высшая судебная инстанция оставит решение Высокого суда в силе, это может привести к затягиванию на неопределенное время внутрибританской дискуссии вокруг условий выхода из ЕС и откладыванию запуска процедуры Brexit.