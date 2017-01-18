Евросоюзу нужно унифицировать требования приема беженцев, считает Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Ряд стран-членов Евросоюза не выполняют ранее достигнутые лидерами ЕС договоренности по приему беженцев, поэтому для контроля требуется создать соответствующий механизм, заявил в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"Я сожалею, что впервые в европейской истории ряд стран (ЕС) не выполнили принятые условия в столь чувствительной области как предоставление убежища. Хотя при этом были достигнуты значительные успехи, остается многое сделать для внедрения постоянного европейского механизма, чтобы позволить управлять миграцией надлежаще и в долгосрочном плане" — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Ранее Международная организации миграции (МОМ) сообщила, что в 2016 году более 5 тысяч мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Совместное заявление также предполагает активизацию переговоров о вступлении Турции в ЕС и введение безвизового режима. При этом в начале декабря Еврокомиссия заявила, что Анкара по-прежнему должна выполнить семь условий для отмены визового режима, в том числе изменить антитеррористическое законодательство, на что турецкие власти идти не намерены.