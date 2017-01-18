В Крыму ответили на идею Савченко об "обмене" полуострова на Донбасс

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о признании Крыма российской территорией в обмен на возврат Донбасса нереалистично, так как прежде всего не будет поддержано жителями Донбасса, сказал журналистам в Симферополе спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.

Во вторник Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, сказала, что конфликт на востоке Украины можно урегулировать лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

"Это (заявления Савченко — ред.) не имеет ничего общего с реальностью. Надо поехать туда на Донбасс и спросить у людей, сейчас там все сложнее… Сейчас нужно отталкиваться от мнения людей, с ними вести диалог. А хотят ли они этого? Задайте им этот вопрос, и вы поймете, что она говорит совершенно нереалистические вещи", — сказал Константинов.

В Кремле ранее также прокомментировали идею Савченко — как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, статус Крыма неоспорим и этот вопрос не дискуссионен.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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