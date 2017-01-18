МИД ФРГ выясняет, пострадали ли немцы при землетрясении в Италии

БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие дипломаты занимаются выяснением того, есть ли среди пострадавших от утреннего землетрясения в Италии граждане ФРГ, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер.

"Немецкое посольство и консульства находятся в тесном контакте с итальянскими ведомствами в вопросе о том, нет ли среди пострадавших немецких граждан", — сказал Шефер, добавив, что Германия "находится на стороне Италии" в данной ситуации.

Серия подземных толчков произошла в среду в центральной части Италии между областями Марке и Абруццо. В зоне землетрясения зафиксированы небольшие разрушения. По данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда трёх наиболее сильных подземных толчков составила от 5,3 до 5,4. Информации о пострадавших не поступало.