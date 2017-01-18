Качиньский: устав сейма Польши надо изменить при повторении протестов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о необходимости изменить устав сейма в случае повторения акции, подобной протесту оппозиции в декабре прошлого года.
В интервью Польскому телевидению Качиньский отметил, что нынешний устав сейма предполагает отстранение одного из депутатов от участия в заседании при нарушении порядка, перед этим спикер должен трижды его предупредить, назвав по фамилии. Однако в случае, если в нарушении порядка работы сейма принимают участие десятки депутатов, это сделать фактически невозможно.
"В связи с этим мы будем вынуждены изменить устав так, чтобы можно было такого рода дисциплинарные решения принимать на других условиях", — заявил Качиньский.
Политик также отметил, что в настоящее время и в Польше, и в Европе появился новый тип оппозиции, которая не считается с правилами парламентаризма и признает только свое "право на правление", несмотря на проигранные выборы.