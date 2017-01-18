Качиньский: устав сейма Польши надо изменить при повторении протестов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о необходимости изменить устав сейма в случае повторения акции, подобной протесту оппозиции в декабре прошлого года.

Оппозиционные депутаты 16 декабря заблокировали работу сейма, заняв трибуну и кресло спикера в пленарном зале заседаний в знак протеста против отстранения одного из депутатов от участия в заседании и планов ограничить работу СМИ в парламенте. Из-за невозможности продолжения заседания спикер сейма Марек Кухчиньский был вынужден перенести его в другое помещение, где состоялись голосования по нескольким законопроектам, в том числе о бюджете. Оппозиция сочла эти голосования незаконными, что привело к парламентскому кризису в стране, продолжавшемуся почти месяц.

В интервью Польскому телевидению Качиньский отметил, что нынешний устав сейма предполагает отстранение одного из депутатов от участия в заседании при нарушении порядка, перед этим спикер должен трижды его предупредить, назвав по фамилии. Однако в случае, если в нарушении порядка работы сейма принимают участие десятки депутатов, это сделать фактически невозможно.

"В связи с этим мы будем вынуждены изменить устав так, чтобы можно было такого рода дисциплинарные решения принимать на других условиях", — заявил Качиньский.

Политик также отметил, что в настоящее время и в Польше, и в Европе появился новый тип оппозиции, которая не считается с правилами парламентаризма и признает только свое "право на правление", несмотря на проигранные выборы.