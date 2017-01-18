В Пакистане ликвидировали лидера группировки "Лашкар-е Джангви"

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Сотрудники антитеррористического подразделения полиции Пакистана ликвидировали четырех боевиков в провинции Пенджаб, в том числе лидера запрещенной в стране террористической группировки "Лашкар-е Джангви" Асифа Чоту, передает телеканал Geo TV.

Спецоперация была начата после того, как полиция получила информацию, что боевики планировали теракты против сотрудников спецслужб в городе Лахор. С этой целью боевики направлялись из города Фарукабад в город Шекхупура.

В ночь на среду силовики устроили засаду и попытались остановить злоумышленников. Те отвергли предложение добровольно сдаться и, пытаясь уйти от преследования, открыли огонь по представителям властей. В результате перестрелки четверо боевиков были

ликвидированы, еще троим удалось бежать. У погибших было найдено оружие и взрывчатка.

Среди ликвидированных боевиков оказался лидер "Лашкар-е Джангви" Асиф Чоту, также известный как Ризван. Власти Пакистана считают его причастным прямо к гибели более 100 человек и косвенно – к гибели более 200 человек. Он находился в тюрьме с 2005 по 2012 год, пока не был отпущен на свободу под залог. С тех пор он, как считают власти, совершил еще несколько преступлений. За его поимку была назначена награда в три миллиона пакистанских рупий (около 29 тысяч долларов).