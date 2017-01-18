Вице-губернатора провинции Ганьсу в Китае отстранили от должности

ПЕКИН, 18 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Вице-губернатор китайской провинции Ганьсу Юй Хайянь отстранен от занимаемой должности из-за подозрений в коррупции, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на организационный отдел центрального комитета компартии Китая (ЦК КПК).

Центральные власти уже приняли решение о его отстранении. Юй Хайянь занимал пост заместителя губернатора провинции Ганьсу с конца мая 2011 года.

Орготдел ЦК КПК является структурным подразделением секретариата ЦК КПК, которое отвечает за решение кадровых вопросов в органах компартии Китая.

На прошлой неделе Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая сообщила, что в отношении вице-губернатора провинции Ганьсу начато внутрипартийное расследование по подозрению в "серьезном нарушении партийной дисциплины". Обычно такая формулировка используется для антикоррупционных дел.

Центральная комиссия по проверке дисциплины — один из важнейших органов Компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в судебный орган.

Как сообщила ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в 2016 году была начата дисциплинарная проверка в отношении 76 чиновников министерского уровня или уровня руководства провинций.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.