В Анкаре шестеро задержанных по делу об убийстве Карлова доставлены в суд

АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Шесть человек из числа задержанных по подозрению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова доставлены в суд Анкары, сообщает в среду агентство Anadolu.

Задержания провели сотрудники отдела по борьбе с терроризмом управления полиции Анкары. Ожидается, что задержанные будут допрошены сотрудниками прокуратуры.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности.

В российском МИД квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".