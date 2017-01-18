В Польше идентифицировали 80 человек, связанных с протестом у сейма

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Польская полиция идентифицировала 80 человек, которые причастны к декабрьской акции протеста у здания парламента страны, сообщил глава МВД Мариуш Блащак.

Акция протеста у здания парламента началась вечером 16 декабря 2016 года и продолжалась до глубокой ночи. Поводом стал протест оппозиционных депутатов, которые заблокировали трибуну сейма из-за решения спикера Марека Кухчиньского отстранить от участия в заседании одного из парламентариев, а также намерение властей ограничить работу СМИ в сейме и сенате. В знак поддержки у парламента начали собираться люди, которые в течение нескольких часов блокировали здание и мешали депутатам правящей партии покинуть сейм.

"Если речь идет о попытке создания беспорядков ночью с 16 на 17 декабря, польская полиция уже идентифицировала 80 человек в Варшаве", — заявил Блащак на пресс-конференции, которую транслировало Польское телевидение.

По словам министра, полиция устанавливает личности участвовавших в протесте людей, чтобы они "ответили за нарушение закона".

Расследование полиции ведется по статьям о "принуждении к определенному действию" и о "попытках силой или угрозами оказать влияние на действия правительственной организации", максимальный срок наказания по данным статьям — три года лишения свободы. Во вторник на сайте варшавской полиции были опубликованы фотографии 21 человека, которые разыскиваются в связи с событиями у сейма.