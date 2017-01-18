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Канада ведет переговоры с командой Трампа по торговым отношениям

15:0318.01.2017
(обновлено: 15:24 18.01.2017)
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Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017/ Geoff Robins

ДАВОС, 18 янв — РИА Новости. Канада ведет переговоры с командой Трампа по будущему торговых отношений, надеется найти точки соприкосновений с новой администрацией Белого дома, заявил РИА Новости министр по международной торговле Канады Франсуа-Филипп Шампань в первом интервью для российских СМИ после своего назначения на пост.

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
© AP Photo/ John Locher
Премьер Канады ожидает тесного сотрудничества с Трампом
"Мы собираемся найти точки соприкосновения и сфокусироваться на среднем классе, что мы делаем в Канаде. Мы говорим об инклюзивном росте, они смотрят на инфраструктуру. У нас крупнейший план по инфраструктуре. Так что у нас есть основные точки соприкосновения, мы одинаково смотрим на некоторые направления. Так что мы будем основываться на этом и расширять наши отношения с южным соседом", — сказал он.

По словам Шампаня, Оттава рассчитывает, что Вашингтон, выстраивая отношения с Канадой при новом президенте, учтет историю и выгоды от взаимного торгового взаимодействия. Новый канадский министр при этом успел "обменяться мнениями" на форуме в Давосе с советником будущего президента США по торговым отношениям Энтони Скарамуччи.

"Мы были на одной сессии. Он говорил, и я говорил. Так что в каком-то смысле мы обменялись мнениями. Но я думаю, он понимает, что Канада находится в особых отношениях с США. Что касается коммерции, нет двух наций в мире, которые бы так обменивались товарами и услугами как мы. И я думаю, он понимает размер этих отношений. И выгоду, которые они нам приносили десятки лет по обеим сторонам границы", — отметил Шампань.

Time назвал Трампа "Человеком года"
Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей
© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп оказал наибольшее влияние на события этого года - так объяснила выбор журнала главный редактор Time Нэнси Гиббс.

На фото: избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.
Самолет Дональда Трампа. Штат Колорадо, 17 сентября 2016
© AFP 2017/ Mandel Ngan
"2016 был годом его подъема, 2017 будет годом его правления, и, как и у всех новоизбранных лидеров, у него есть шанс выполнить обещания и проигнорировать ожидания", — пишет главред Time о Трампе.

На фото: самолет Дональда Трампа.
Иванка Трамп и ее отец Дональд Трамп. Штат Огайо, 20 июля 2016
© AFP 2017/ Jim Watson
Дональд Трамп с дочерью Иванкой.
Дональд Трамп дает автограф. 25 апреля 2016 года, штат Пенсильвания
© AP Photo/ Matt Slocum
Над фотографией Трампа для обложки специального издания Time работал фотограф Надав Кандер. Этот фотограф также делал снимок Барака Обамы, когда тот удостоился титула "Человек года" по версии журнала Time в 2012 году.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов
© AP Photo/ Matt Rourke
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов.
Трамп стал Человеком года по версии журнала Time
© REUTERS/ Handout
Фотография Трампа была сделана 28 ноября в пентхаусе на 66 этаже башни Trump Tower в Нью-Йорке. На фото Трамп на темном фоне сидит в кресле вполоборота к зрителю, его взгляд устремлен прямо в объектив камеры. Выражение лица сосредоточенное, никакой активной мимики. Справа от фигуры расположена надпись: "Дональд Трамп. Президент разъединенных штатов Америки".
Избранный президент США Дональд Трамп
© AFP 2017/ Saul Loeb 
В шорт-лист рейтинга 2016 года вошли 11 номинантов, среди которых президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, основатель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
Смартфон c барельефом Дональда Трампа, выпущенный в честь его победы на президентских выборах США
© AFP 2017/ Vasily Maximov
Смартфон c барельефом Дональда Трампа, выпущенный в честь его победы на президентских выборах в США.
Избранный президент США Дональд Трамп
© REUTERS/ David Moir
По мнению главреда Time, США прошли через сезон выборов наиболее разделенными, чем когда-либо ранее.
Дональд Трамп, его жена Меланья и сын
© AFP 2017/ Gabriel Bouy
Дональд Трамп, его жена Меланья и сын.
Дональд Трамп обращается к сторонникам на митинге в Майами, штат Флорида
© AFP 2017/ Rhona Wise
Трамп, названный Time "Человеком года", дал журналу интервью, где заявил, что не согласен с выводами национальной разведки о том, что Россия якобы взломала сервера его соперницы по выборам Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп в Вашингтоне. Округ Колумбия, 21 марта 2016
© AFP 2017/ Saul Loeb
Автор статьи в Time пытается определить причины, по которым Трамп стал "человеком года". "Чтобы напомнить Америке, что демагогия питается отчаянием, что правда сильна настолько, насколько сильно доверие к тем, кто ее произносит; чтобы расширить возможности "скрытого электората", активно выдвигая на первый план их ярость и показывая их страхи; чтобы создать будущую политическую культуру, уничтожив вчерашнюю, — Дональд Трамп стал человеком года по версии Time", — говорится в статье под названием "Выбор".
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме
© AFP 2017/ Jim Watson
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме.
Сторонник Дональда Трампа в холле башни Трампа
© AFP 2017/ Bryan R. Smith
Сторонник Дональда Трампа в холле башни Трампа.
Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп со сторонниками. 9 ноября 2016 год
© AFP 2017/ Timothy A. Clary
Дональд Трамп в окружении сторонников после выборов в США.
Избранный президент Дональд Трамп
© AFP 2017/ Don Emmert
Мнение читателей журнала Time отличается от выбора редакции: они назвали человеком года премьер-министра Индии Нарендру Моди, его кандидатуру поддержали 19% участников голосования на сайте.

На фото: избранный президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп с детьми возле башни Трампа
© AFP 2017/ Amanda Rivkin
Дональд Трамп с детьми возле башни Трампа.
Дональд Трамп со своей семьей
© AFP 2017/ Kena Betancur
Дональд Трамп со своей семьей, июнь 2015 года.
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