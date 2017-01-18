Канада ведет переговоры с командой Трампа по торговым отношениям
15:0318.01.2017
(обновлено: 15:24 18.01.2017)
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ДАВОС, 18 янв — РИА Новости. Канада ведет переговоры с командой Трампа по будущему торговых отношений, надеется найти точки соприкосновений с новой администрацией Белого дома, заявил РИА Новости министр по международной торговле Канады Франсуа-Филипп Шампань в первом интервью для российских СМИ после своего назначения на пост.
"Мы собираемся найти точки соприкосновения и сфокусироваться на среднем классе, что мы делаем в Канаде. Мы говорим об инклюзивном росте, они смотрят на инфраструктуру. У нас крупнейший план по инфраструктуре. Так что у нас есть основные точки соприкосновения, мы одинаково смотрим на некоторые направления. Так что мы будем основываться на этом и расширять наши отношения с южным соседом", — сказал он.
По словам Шампаня, Оттава рассчитывает, что Вашингтон, выстраивая отношения с Канадой при новом президенте, учтет историю и выгоды от взаимного торгового взаимодействия. Новый канадский министр при этом успел "обменяться мнениями" на форуме в Давосе с советником будущего президента США по торговым отношениям Энтони Скарамуччи.
"Мы были на одной сессии. Он говорил, и я говорил. Так что в каком-то смысле мы обменялись мнениями. Но я думаю, он понимает, что Канада находится в особых отношениях с США. Что касается коммерции, нет двух наций в мире, которые бы так обменивались товарами и услугами как мы. И я думаю, он понимает размер этих отношений. И выгоду, которые они нам приносили десятки лет по обеим сторонам границы", — отметил Шампань.
Time назвал Трампа "Человеком года"
Избранный президент США Дональд Трамп оказал наибольшее влияние на события этого года - так объяснила выбор журнала главный редактор Time Нэнси Гиббс.
На фото: избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.
"2016 был годом его подъема, 2017 будет годом его правления, и, как и у всех новоизбранных лидеров, у него есть шанс выполнить обещания и проигнорировать ожидания", — пишет главред Time о Трампе.
На фото: самолет Дональда Трампа.
Дональд Трамп с дочерью Иванкой.
Над фотографией Трампа для обложки специального издания Time работал фотограф Надав Кандер. Этот фотограф также делал снимок Барака Обамы, когда тот удостоился титула "Человек года" по версии журнала Time в 2012 году.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов.
Фотография Трампа была сделана 28 ноября в пентхаусе на 66 этаже башни Trump Tower в Нью-Йорке. На фото Трамп на темном фоне сидит в кресле вполоборота к зрителю, его взгляд устремлен прямо в объектив камеры. Выражение лица сосредоточенное, никакой активной мимики. Справа от фигуры расположена надпись: "Дональд Трамп. Президент разъединенных штатов Америки".
В шорт-лист рейтинга 2016 года вошли 11 номинантов, среди которых президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, основатель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
Смартфон c барельефом Дональда Трампа, выпущенный в честь его победы на президентских выборах в США.
По мнению главреда Time, США прошли через сезон выборов наиболее разделенными, чем когда-либо ранее.
Дональд Трамп, его жена Меланья и сын.
Трамп, названный Time "Человеком года", дал журналу интервью, где заявил, что не согласен с выводами национальной разведки о том, что Россия якобы взломала сервера его соперницы по выборам Хиллари Клинтон.
Автор статьи в Time пытается определить причины, по которым Трамп стал "человеком года". "Чтобы напомнить Америке, что демагогия питается отчаянием, что правда сильна настолько, насколько сильно доверие к тем, кто ее произносит; чтобы расширить возможности "скрытого электората", активно выдвигая на первый план их ярость и показывая их страхи; чтобы создать будущую политическую культуру, уничтожив вчерашнюю, — Дональд Трамп стал человеком года по версии Time", — говорится в статье под названием "Выбор".
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме.
Сторонник Дональда Трампа в холле башни Трампа.
Дональд Трамп в окружении сторонников после выборов в США.
Мнение читателей журнала Time отличается от выбора редакции: они назвали человеком года премьер-министра Индии Нарендру Моди, его кандидатуру поддержали 19% участников голосования на сайте.
На фото: избранный президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп с детьми возле башни Трампа.
Дональд Трамп со своей семьей, июнь 2015 года.