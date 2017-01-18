Канада ведет переговоры с командой Трампа по торговым отношениям

ДАВОС, 18 янв — РИА Новости. Канада ведет переговоры с командой Трампа по будущему торговых отношений, надеется найти точки соприкосновений с новой администрацией Белого дома, заявил РИА Новости министр по международной торговле Канады Франсуа-Филипп Шампань в первом интервью для российских СМИ после своего назначения на пост.

"Мы собираемся найти точки соприкосновения и сфокусироваться на среднем классе, что мы делаем в Канаде. Мы говорим об инклюзивном росте, они смотрят на инфраструктуру. У нас крупнейший план по инфраструктуре. Так что у нас есть основные точки соприкосновения, мы одинаково смотрим на некоторые направления. Так что мы будем основываться на этом и расширять наши отношения с южным соседом", — сказал он.

По словам Шампаня, Оттава рассчитывает, что Вашингтон, выстраивая отношения с Канадой при новом президенте, учтет историю и выгоды от взаимного торгового взаимодействия. Новый канадский министр при этом успел "обменяться мнениями" на форуме в Давосе с советником будущего президента США по торговым отношениям Энтони Скарамуччи.

"Мы были на одной сессии. Он говорил, и я говорил. Так что в каком-то смысле мы обменялись мнениями. Но я думаю, он понимает, что Канада находится в особых отношениях с США. Что касается коммерции, нет двух наций в мире, которые бы так обменивались товарами и услугами как мы. И я думаю, он понимает размер этих отношений. И выгоду, которые они нам приносили десятки лет по обеим сторонам границы", — отметил Шампань.